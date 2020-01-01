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Гол Месси помог Барселоне обыграть Атлетик в Ла Лиге

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Каталонцы поднялись на второе место в турнирной таблице Ла Лиги.
Барселона - Атлетик
Барселона - Атлетик
Getty Images

В матче 21-го тура чемпионата Испании Барселона обыграла Атлетик. Встреча прошла на Камп Ноу и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

На 20-й минуте Лионель Месси вывел Барселону вперед. Этот гол стал для аргентинца 650-м в футболке "сине-гранатовых" во всех турнирах.

В начале второго тайма защитник каталонцев Жорди Альба срезал мяч в свои ворота. Победу каталонскому клубу принес гол Антуана Гризманна на 74-й минуте.

Барселона набрала 40 очков и поднялась на вторую строчку в таблице Ла Лиги. У Атлетика 24 балла и 11-я позиция.

Барселона – Атлетик 2:1

Голы: Месси, 20, Гризманн, 74 – Альба, 49 (автогол).

Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Араухо, Умтити, Альба – Пьянич (Роберто, 67), де Йонг, Педри – Дембеле (Брэйтуэйт, 87), Месси, Гризманн (Ленгле, 84).

Атлетик: Симон – Капа (Лекуэ, 84), Альварес, Мартинес, Бершиш — Де Маркос (Беренгер, 67), Гарсия, Венседор (Весга, 66), Муниаин — Гарсия, Уильямс (Вильялибре, 84).

Предупреждения: де Йонг, 47 — Рауль Гарсия, 33, Альварес, 40, Капа, 78.

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Теги: Барселона, Атлетик, футбол
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