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Президент Ла Лиги: Месси не виноват в финансовых проблемах Барселоны

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Хавьер Тебас считает, что некоторые СМИ неверно трактуют ситуацию.
Хавьер Тебас
Хавьер Тебас
Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что форвард Барселоны Лионель Месси не виноват в сложной финансовой ситуации клуба из столицы Каталонии.

В своем Twitter-аккаунте Тебас написал о том, что кризис Барселлоны связан с пандемией коронавируса. А доход, который генерирует Месси, мог бы полностью покрыть расходы на его зарплату.

Также Тебас считает, чтр некоторые СМИ неверно трактуют ситуацию вокруг Месси и Барселоны.

Напоминаем, что Лионель Месси собирается подать в суд на издание, опубликовавшее финансовые детали его контракта с Барселоной.

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Теги: Ла Лига, Лионель Месси, Хавьер Тебас, Барселона
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