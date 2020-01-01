Президент Ла Лиги: Месси не виноват в финансовых проблемах Барселоны
Хавьер Тебас считает, что некоторые СМИ неверно трактуют ситуацию.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что форвард Барселоны Лионель Месси не виноват в сложной финансовой ситуации клуба из столицы Каталонии.
В своем Twitter-аккаунте Тебас написал о том, что кризис Барселлоны связан с пандемией коронавируса. А доход, который генерирует Месси, мог бы полностью покрыть расходы на его зарплату.
Также Тебас считает, чтр некоторые СМИ неверно трактуют ситуацию вокруг Месси и Барселоны.
Напоминаем, что Лионель Месси собирается подать в суд на издание, опубликовавшее финансовые детали его контракта с Барселоной.
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