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Месси забил 650-й гол за Барселону в матче против Атлетика

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Барселона одержала победу, несмотря на автогол.
Лионель Месси и Хорди Альба
Лионель Месси и Хорди Альба
Getty Images

Барселона обыграла Атлетик из Бильбао со счетом 2:1 в домашнем матче 21-тура чемпионата Испании.

Клуб из столицы Каталонии открыл счет на 20-й минуте — аргентинцский форвард Лионель Месси забил со штрафного после того, как на нем сфолили в 20 метрах от штрафной площадки Атлетика. Этот гол стал юбилейным, 650-м голом Месси в составе Барселоны и 49-м, забитым со штрафного удара.

В начале второго тайма Атлетик сравнял — защитник Барселоны Хорди Альба, прерывая подачу, срезал мяч в свои ворота. Судье Антонио Матеу пришлось смотреть VAR для того, чтобы убедиться, что Альбу не подтолкнул Оскар Де Маркос.

И все-таки Барселона смогла победить. На 74-й минуте Антуан Гризманн точным ударом в пустые ворота замкнул прострел подключившегося к атаке Оскара Мингуэсы. Этот гол стал пятым для французского форварда в нынешнем сезоне испанской Ла Лиги.

Барселона после этой победы по-прежнему занимает второе место, однако отстает от мадридского Атлетико на десять очков. Атлетик занимает 11-ю позицию в турнирной таблице.

Барселона - Атлетик - 2:1

Голы: Месси, 20, Гризманн, 74 - Альба, 49 (в свои ворота).

Барселона: Тер Штеген - Альба, Араухо, Умтити, Мингуэса - Де Йонг, Дембеле (Брэйтуэйт, 87), Пьянич (Роберто, 67), Педри, Гризманн (Ленгле, 84) - Месси.

Атлетик: Симон - Берчиче, Альварес, Мартинес, Капа (Лекуэ, 84) - Муниаин, Д. Гарсия, Венседор (Весга, 66), Де Маркос (Беренгер, 67) - Уильямс (Вильялибре, 84), Р. Гарсия.

Предупреждения: Де Йонг, Альба - Р. Гарсия, Альварес, Капа.

Напоминаем, что Лионель Месси собирается подавать в суд на издание, которое опубликовало финансовую информацию его  контракта с Барселоной.

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Теги: Барселона, Атлетик, Лионель Месси, Ла Лига
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