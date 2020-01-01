Рамос может перейти в Манчестер Юнайтед

Английский клуб готов выполнить финансовые запросы испанца.

Испанский защитник Серхио Рамос летом может перейти в Манчестер Юнайтед, сообщает Todofichajes.

По информации источника, английский клуб готов удовлетворить финансовые запросы Рамоса, у которого летом заканчивается контракт с испанским Реал Мадридом.

Сейчас агент Рамоса уже ведет переговоры в Манчестер Юнайтед. Сам футболист схотел бы поиграть в Английской Премьер-Лиге при том, что у него также есть предложение контракта от французского ПСЖ.

Ранее сообщалось о том, что Реал не будет изменять предложенный Рамосу новый контракт.