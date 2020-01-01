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Рамос может перейти в Манчестер Юнайтед

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Английский клуб готов выполнить финансовые запросы испанца.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Испанский защитник Серхио Рамос летом может перейти в Манчестер Юнайтед, сообщает Todofichajes.

По информации источника, английский клуб готов удовлетворить финансовые запросы Рамоса, у которого летом заканчивается контракт с испанским Реал Мадридом.

Сейчас агент Рамоса уже ведет переговоры в Манчестер Юнайтед. Сам футболист схотел бы поиграть в Английской Премьер-Лиге при том, что у него также есть предложение контракта от французского ПСЖ.

Ранее сообщалось о том, что Реал не будет изменять предложенный Рамосу новый контракт.

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Теги: Серхио Рамос, Манчестер Юнайтед, контракт
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