Рамос может перейти в Манчестер Юнайтед
Английский клуб готов выполнить финансовые запросы испанца.
Испанский защитник Серхио Рамос летом может перейти в Манчестер Юнайтед, сообщает Todofichajes.
По информации источника, английский клуб готов удовлетворить финансовые запросы Рамоса, у которого летом заканчивается контракт с испанским Реал Мадридом.
Сейчас агент Рамоса уже ведет переговоры в Манчестер Юнайтед. Сам футболист схотел бы поиграть в Английской Премьер-Лиге при том, что у него также есть предложение контракта от французского ПСЖ.
Ранее сообщалось о том, что Реал не будет изменять предложенный Рамосу новый контракт.
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