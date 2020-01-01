Атлетико обыграл Кадис в матче чемпионата Испании

Суарес и Негредо оформили дубли.

Мадридский Атлетико со счетом 4:2 обыграл Кадис в гостевом матче 21-го тура чемпионата Испании.

Луис Суарес на 28-й минуте встречи открыл счет, однако через семь минут Альваро Негредо сравнял. Но на перерыв команды ушли при счете 1:2 — Саул Нигес в конце первого тайма с подачи Тома Лемара вывел Атлетико вперед.

В начале второго тайма Луис Суарес оформил дубль, реализовав пенальти. А за 20 минут до окончания матча второй гол забил Негредо. Тем не менее, последнее слово в этой игре осталось за Атлетико — Коке на 88-й минуте забил четвертый гол столичной команды, а Анхел Корреа ему ассистировал.

Атлетик после этой победы увеличил свое лидерство в чемпионате Испании до 10 очков, а Кадис опустился на 13-е место.

Кадис - Атлетико - 2:4

Голы: Негредо, 35, Негредо, 71 - Суарес, 28, Нигес, 44, Суарес, 50 (пенальти), Коке, 88.

Кадис: Ледесма - Искердо (Фернандес, 87), Кала (Малбашич, 87), Лопес, Карселен (Гарридо, 54) - Переа, Хименес (Ньето, 87), Йонссон, Сальви - Негредо, Лосано (Сапоньич, 65).

Атлетико: Облак - Фелипе, Хименес, Савич - Торрейра (Врсалько, 46) - Нигес (Кондогбия, 83), Лемар (Лоди, 60), Коке, Льоренте - Суарес (Эррера, 84), Жоао Феликш (Корреа, 60).

Предупреждения: Искердо - Торрейра, Жоао Феликш, Врсалько, Коке, Кондогбия.