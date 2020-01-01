Аллегри отказал Роме ради работы в Реале

Массимилиано Аллегри не стал подписывать контракт с Ромой.

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри не стал подписывать контракт с Ромой, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Аллегри решил взять паузу, поскольку считается одним из главных кандидатов на смену Зинедину Зидану в испанском Реал Мадриде.

Итальянский специалист уже дал предварительное согласие мадридскому клубу в ожидании решения вопроса о продолжении сотрудничества Реала с Зиданом. Однако, Аллегри хотел бы ясности по поводу того, чего и сколько времени ему ожидать.

Ранее сообщалось о том, что Рома собирается подписать предварительное соглашение с Аллегри, которого рассматривают в качестве замены португальскому тренеру Пауло Фонсеке.