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Аллегри отказал Роме ради работы в Реале

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Массимилиано Аллегри не стал подписывать контракт с Ромой.
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри
Getty Images

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри не стал подписывать контракт с Ромой, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Аллегри решил взять паузу, поскольку считается одним из главных кандидатов на смену Зинедину Зидану в испанском Реал Мадриде.

Итальянский специалист уже дал предварительное согласие мадридскому клубу в ожидании решения вопроса о продолжении сотрудничества Реала с Зиданом. Однако, Аллегри хотел бы  ясности по поводу того, чего и сколько времени ему ожидать.

Ранее сообщалось о том, что Рома собирается подписать предварительное соглашение с Аллегри, которого рассматривают в качестве замены португальскому тренеру Пауло Фонсеке.

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Теги: Реал Мадрид, Рома, Массимилиано Аллегри
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