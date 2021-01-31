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Иск против El Mundo и уход из Барселоны: все подробности нового скандала Месси

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Аргентинец пришел в ярость после публикации его личной информации.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси намерен подать в суд на издание El Mundo, которое недавно опубликовало финансовые подробности контракта аргентинца с каталонским клубом. Об этом сообщает радио RAC1 в своем Twitter.

Также Лионель Месси в ближайшие дни объявит о своем уходе из клуба, сообщает Caught Offside.

Сообщается, что Месси предупреждал Барселону, что если будет обнародована информация, которая может повредить ему или его семье, он покинет клуб.

Адвокат футболиста уже готовит иск в суд против издания, а также сотрудников клуба, которые имели доступ к информации о контракте аргентинца.

Ранее сообщалось, что Месси вошел в историю мирового футбола.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, футбол
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