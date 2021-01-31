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Сумасшедшие цифры: опубликованы детали контракта Месси с Барселоной

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Журналисты поделились суммами из контракта Лионеля Месси с каталонцами.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Издание El Mundo del Siglo XXI опубликовало детали соглашения, подписанного Барселоной с ее нападающим Лионелем Месси в 2017 году.

Согласно документу, содержание аргентинца обходится в 555 237 619 евро. В эту сумму входят ежегодные выплаты 138 809 404 евро, а также два основных бонуса - за продление действующего контракта 115 225 000 евро и лояльность клубу 77 929 955 евро.

К этому моменту Месси получил уже 92% выплат от общей суммы.

Если доход футболиста за год составляет 138 809 404 евро без вычета налогов, то вычитывая из этой суммы соответствующую налоговую ставку в Испании (самая высокая ставка подоходного налога с физических лиц для дохода по трудовому договору, к которой прибавляется ставка корпоративного налога для дохода согласно имиджевому контракту, из возможных), можно подсчитать, что годовая зарплата Лионеля Месси составляет 74,9 млн евро чистыми, то есть 210 297 евро в день.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, футбол
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