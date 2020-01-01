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Реал Мадрид проиграл Леванте матч чемпионата Испании

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Мадридцы почти весь матч играли в меньшинстве.
Тибо Куртуа против Хосе Луиса Моралеса
Тибо Куртуа против Хосе Луиса Моралеса
Getty Images

Реал Мадрид уступил со счетом 1:2 Леванте в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании.

Уже на 8-й минуте Реал остался в меньшинстве — Эдер Милитао сбил Серхио Леона, убегавшего один на один с Тибо Куртуа. После просмотра VAR судья Давид Медие Хименес показал бразильскому защитнику хозяев красную карточку.

Но через пару минут мадридцы открыли счет — Тони Кроос вывел Марко Асенсио один на один, а испанец точным ударом переиграл вратаря Леванте Айтора Фернандеса.

В середине первого тайма команды обменялись опасными моментами — Куртуа парировал удар в упор Рохера Марти, а Асенсио не попал по мячу после дальнего паса Каземиро со своей половины поля. А на 32-й минуте Леванте сравнял — Хорхе Мирамон прострелил за спину Альваро Одриосоле, где Хосе Луис Моралес переправил мяч в ворота.

После перерыва Леванте мог выходить вперед после того, как Винисиус в своей штрафной сбил Карлоса Клерка. Однако Куртуа парировал удар Марти с пенальти. А забить с игры у форварда Леванте получилось — на 79-й минуте после розыгрыша углового Энис Бардхи нашел Марти прострелом в центр штрафной, а форвард в два касания отправил мяч в ворота.

Леванте после этой победы поднимается на девятое место в турнирной таблице, а Реал остается вторым.

Реал Мадрид - Леванте - 1:2

Голы: Асенсио, 13 - Моралес, 32, Марти, 78.

Реал Мадрид: Куртуа - Менди, Милитао, Варан, Одриосола - Каземиро, Модрич, Кроос - Бензема (Диас, 82), Асенсио (Аррибас, 82), Азар (Винисиус, 60).

Леванте: Фернандес - Клерк, Постиго, Дуарте, Мирамон - Моралес (Гомес, 76), Радоя, Мальса (Рочина, 60), Мелеро - Марти (Везу, 83), Леон (Бардхи, 60).

Предупреждения: Каземиро - Мальса, Мелеро.

Удаление: Милитао.

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Теги: Реал Мадрид, Леванте, Ла Лига
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