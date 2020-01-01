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Севилья обыграла Эйбар в матче чемпионата Испании

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Клуб из Андалусии вышел на третье место в турнирной таблице.
Алехандро Посо против Лукаса Окампоса
Алехандро Посо против Лукаса Окампоса
Getty Images

Севилья одержала победу со счетом 2:0 над Эйбаром в гостевом матче 21-го тура чемпионата Испании.

Первый гол в составе гостей забил Лукас Окампос, который на 28-й минуте реализовал пенальти. В середине второго тайма Жоан Жордан с подачи Алейша Видаля забил второй и последний гол в этом матче.

Отметим, что в заявку Севильи впервые попал Алехандро Гомес, который недавно перешел в андалузский клуб из итальянской Аталанты. Аргентинец, однако, весь матч провел на скамейке запасных.

После этой победы Севилья поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Эйбар остается на 15-м месте и опережает идущий в зоне вылета Алавес на два очка.

Эйбар - Севилья - 0:2

Голы: Окампос, 28 (пенальти), Жордан, 55.

Эйбар: Дмитрович (Йоэль, 61) - Арбилья, Оливейра, Бигас, Посо (Корреа, 75) - Хиль, Диоп (А. Гарсия, 75), Эспосито, Инуи (Леон, 46) - К. Гарсия, Муто (Энрич, 60).

Севилья: Буну - Акунья (Рекик, 7), Кунде, Гомес (Диего Карлос, 82), Навас (Видаль, 46) - Фернандо, Торрес (Ракитич, 70), Жордан - Эн-Несири, Сусо (Мунир, 82), Окампос.

Предупреждения: Оливейра, Диоп, Арбилья, Корреа - Гомес, Ракитич, Мунир.

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Теги: Ла Лига, Эйбар, Севилья
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