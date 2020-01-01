У Карраско и Эрмосо обнаружили COVID-19

"Матрасники" временно лишились опорных футболистов.

Gолузащитник Янник Феррейра Карраско и защитник Марио Эрмосо получили положительные тесты на коронавирус и находятся на самоизоляции.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Они пропустят ближайшие матчи Атлетико, в частности завтрашний поединок в рамках 21-го тура Ла Лиги против Кадиса. Матч начнется в 17:15 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Эрмосо провел 20 поединков, в которых забил два мяча и отдал один ассист. У Карраско 19 матчей — три гола и пять результативных передач.