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У Карраско и Эрмосо обнаружили COVID-19

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"Матрасники" временно лишились опорных футболистов.
Янник Феррейра Карраско
Янник Феррейра Карраско
Getty Images

Gолузащитник Янник Феррейра Карраско и защитник Марио Эрмосо получили положительные тесты на коронавирус и находятся на самоизоляции.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Они пропустят ближайшие матчи Атлетико, в частности завтрашний поединок в рамках 21-го тура Ла Лиги против Кадиса. Матч начнется в 17:15 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Эрмосо провел 20 поединков, в которых забил два мяча и отдал один ассист. У Карраско 19 матчей — три гола и пять результативных передач.

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Теги: Янник Феррейра Карраско, Марио Эрмосо, ФК Атлетико Мадрид, COVID-19
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