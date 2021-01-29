Реал может предложить ПСЖ Винисиуса в обмен на Мбаппе
Также французы хотели бы заполучить Куртуа.
Испанский Реал Мадрид может включить Винисиуса в предложение французскому ПСЖ по трансферу форварда Кильяна Мбаппе, сообщает Marca.
По информации источника, ПСЖ продаст Мбаппе, если форвард не продлит контракт с парижанами, за 150-160 миллионов евро. Реал может позволить себе не более, чем 125 миллионов, поэтому испанцам придется расстаться с кем-то из своих футболистов.
ПСЖ заинтересован в двух игроках Реала — полузащитнике Винисиусе и вратаре Тибо Куртуа. Бельгийца испанский клуб отпускать не намерен, а бразильца может включить в сделку по Мбаппе.
Кроме того, французский клуб интересуется защитником Рафаэлем Вараном и опорным полузащитником Каземиро.
Ранее сообщалось о том, что Мбаппе намерен обновить контракт с ПСЖ.
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