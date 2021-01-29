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Реал может предложить ПСЖ Винисиуса в обмен на Мбаппе

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Также французы хотели бы заполучить Куртуа.
Винисиус
Винисиус
Getty Images

Испанский Реал Мадрид может включить Винисиуса в предложение французскому ПСЖ по трансферу форварда Кильяна Мбаппе, сообщает Marca.

По информации источника, ПСЖ продаст Мбаппе, если форвард не продлит контракт с парижанами, за 150-160 миллионов евро. Реал может позволить себе не более, чем 125 миллионов, поэтому испанцам придется расстаться с кем-то из своих футболистов.

ПСЖ заинтересован в двух игроках Реала — полузащитнике Винисиусе и вратаре Тибо Куртуа. Бельгийца испанский клуб отпускать не намерен, а бразильца может включить в сделку по Мбаппе.

Кроме того, французский клуб интересуется защитником Рафаэлем Вараном и опорным полузащитником Каземиро.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе намерен обновить контракт с ПСЖ.

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Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Винисиус Жуниор, Тибо Куртуа, Килиан Мбаппе
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