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Защитник Барселоны Тодибо вернется во Францию

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Французский футболист уйдет в аренду в Ниццу.
Жан-Клер Тодибо
Жан-Клер Тодибо
Getty Images

Защитник испанской Барселоны Жан-Клер Тодибо вернется во Францию, сообщает Todofichajes.

По информации издания, Тодибо перейдет в Ниццу, где будет играть до конца сезона на правах аренды. Клуб с Лазурного берега некоторое время следил за защитником. Условия сделки не сообщаются.

Первую половину сезона Тодибо провел на правах аренды в португальской Бенфике, однако сыграл за лиссабонскую команду всего два матча.

Ранее сообщалось о том, что Тодибо мог продолжить карьеру в итальянских Парме и Беневенто.

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Теги: Барселона, Жан-Клер Тодибо, Ницца, аренда
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