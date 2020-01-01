Защитник Барселоны Тодибо вернется во Францию

Французский футболист уйдет в аренду в Ниццу.

Защитник испанской Барселоны Жан-Клер Тодибо вернется во Францию, сообщает Todofichajes.

По информации издания, Тодибо перейдет в Ниццу, где будет играть до конца сезона на правах аренды. Клуб с Лазурного берега некоторое время следил за защитником. Условия сделки не сообщаются.

Первую половину сезона Тодибо провел на правах аренды в португальской Бенфике, однако сыграл за лиссабонскую команду всего два матча.

Ранее сообщалось о том, что Тодибо мог продолжить карьеру в итальянских Парме и Беневенто.