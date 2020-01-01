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Реал Мадрид не будет изменять предложенный Рамосу контракт

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Испанский клуб не будет удерживать своего капитана.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Испанский Реал Мадрид не собирается удерживать в команде своего капитана Серхио Рамоса, у которого летом истекает контракт, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Рамос хотел бы контракт на три года с сохранением нынешней зарплаты, в то время, как Реал предлагает защитнику контракт на два года с существенным понижением зарплаты.

Предложение мадридского клуба — окончательное и изменять его Реал не намерен.

Ранее сообщалось о том, что Рамос может перейти в английский Манчестер Юнайтед.

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Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, контракт
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