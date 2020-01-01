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Вингер Ромы Перес вернется в Испанию

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Римляне расстаются с воспитанником Барселоны для трансфера Эль-Шаарави.
Карлес Перес
Карлес Перес
Getty Images

Вингер итальянской Ромы Карлес Перес в ближайшее время вернется в Испанию, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Рома расстанется с Пересом, чтобы снизить нагрузку на бюджет для завершения трансфера форварда Стефана Эль-Шаарави. Кроме того, в нынешнем сезоне Перес не демонстрирует прогресса, поэтому Рома готова отправить его в аренду на вторую половину сезона.

В услугах молодого воспитанника Барселоны заинтересованы испанские Кадис и Вальядолид. Решение о будущем Переса может быть принято в ближайшие дн

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Теги: Рома, Вальядолид, Кадис, Карлес Перес, аренда
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