Вингер Ромы Перес вернется в Испанию

Римляне расстаются с воспитанником Барселоны для трансфера Эль-Шаарави.

Вингер итальянской Ромы Карлес Перес в ближайшее время вернется в Испанию, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Рома расстанется с Пересом, чтобы снизить нагрузку на бюджет для завершения трансфера форварда Стефана Эль-Шаарави. Кроме того, в нынешнем сезоне Перес не демонстрирует прогресса, поэтому Рома готова отправить его в аренду на вторую половину сезона.

В услугах молодого воспитанника Барселоны заинтересованы испанские Кадис и Вальядолид. Решение о будущем Переса может быть принято в ближайшие дн