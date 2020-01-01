В числе кандидатов — Гонсало Монтиэль и Хорхе Санчес.

Испанский Реал Мадрид намерен приобрести правого защитника, сообщает Todofichajes.

По информации источника, мадридцам нужен футболист, который смог бы стать основным на позиции правого защитника, вместо подверженного травмам Дани Карвахаля.

Среди вариантов в Реале рассматривают 24-летнего аргентинца Гонсало Монтиэля из Ривер Плейта и 23-летнего мексиканца Хорхе Санчеса из Америки.

Ранее сообщалось о том, что украинский вратарь Реала Андрей Лунин может перейти в севильский Бетис.