Реал попрощается с Рамосом по окончанию нынешнего сезона

Испанец не планирует продлевать соглашение с клубом.

Испанский защитник Серхио Рамос серьезно настроен покинуть мадридский Реал летом.

Об этом сообщает El Chiringuito.

Мадридцы уже опустили руки относительно ухода лидера команды. Руководство “сливочных“ убеждено, что Рамос покинет клуб по завершению сезона.

Контракт футболиста с Реалом истекает летом 2021 года.

Главным претендентом на титулованного испанца является ПСЖ, который готов предоставить защитнику трехлетний контракт с зарплатой 15 млн евро в год.

