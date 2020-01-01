Атлетик обыграл Алькояно в 1/8 финала Кубка Испании

Клубу из Бильбао по ходу матча пришлось отыгрываться.

Атлетик из Бильбао обыграл со счетом 2:1 Алькояно в гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Перед перерывом клуб из Страны Басков пропустил — единственный гол хозяев в матче забил Пабло Карбонель.

Однако, через десять минут после начала второго тайма Асьер Вильялибре с подачи Иньиго Икуэ сравнял счет. На на 78-й минуте Иньяки Уильямс забил победный гол, а результативную передачу занес в свою статистику Икер Муниаин.

Алькояно - Атлетик - 1:2

Голы: Карбонель, 39 - Вильялибре, 53, Уильямс, 78.

Алькояно: Хосе Хуан - Карбонель, Гонсалес, Феррис, Санчес (Рубио, 80) - А. Лопес, Хуанан, Хони (Дьяките, 58), Молто (Раильо, 46) - Хули (Сольбес, 58), Мурад (Мехия, 67).

Атлетик: Эскьета - Берчиче, Нуньес, Альварес, Лекуэ - Морсильо (Гарсия, 46), У. Лопес (Гарсия, 66), Весга, Беренгер (Уильямс, 66) - Сансет (Муниаин, 46), Вильялибре (Капа, 82).

Предупреждения: Хони, Дьяките, А. Лопес - Весга.