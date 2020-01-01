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Гарсия может перейти в Барселону в ближайшие дни

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Испанский клуб хочет приобрести защитника Манчестер Сити зимой.
Эрик Гарсия
Эрик Гарсия
Getty Images

Барселона намерена приобрести полузащитника английского Манчестер Сити Эрика Гарсию до конца января, сообщает Todofichajes.

Кандидат в президенты Барселоны Виктор Фонт сообщил совету директоров клуба о том, что у него есть договоренность с Манчестер Сити о трансфере Гарсии за 3 миллиона евро с дополнительными условиями.

Сам Гарсия также хотел бы перебраться в клуб из столицы Каталонии. Фонт уверен в том, что защитник ради этого пойдет на финансовые уступки.

Сегодня и завтра Совет Директоров Барселоны встретится с кандидатами в президенты для обсуждения вопроса с трансфером Гарсии. Переговоры могут завершится подписанием контракта с футболистом несмотря на финансовую нестабильность клуба.

Ранее сообщалось о том, что Барселона намерена арендовать защитника Челси Маркоса Алонсо.

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Теги: Барселона, Манчестер Сити, Эрик Гарсия, трансфер
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