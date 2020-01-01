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Аспиликуэта может вернуться в Испанию

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Атлетик Бильбао начал переговоры с капитаном Челси.
Сесар Аспиликуэта
Сесар Аспиликуэта
Getty Images

Капитан английского челси Сесар Аспиликуэта может вернуться в Испанию, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Атлетик из Бильбао начал переговоры с испанским защитником. Команда из Страны Басков намерена приобрести Аспиликуэту до начала следующего сезона.

После прихода в Челси нового главного тренера Томаса Тухеля, клуб взял курс на омоложение состава. Аспиликуэта, которому в августе исполнился 31 год, может стать одним из игроков, которые не войдут в планы немецкого специалиста.

Ранее сообщалось о том, что Барселона заинтересована в аренде защитника Челси Маркоса Алонсо.

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Теги: Атлетик Бильбао, Челси, Сесар Аспиликуэта
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