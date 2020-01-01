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Райо Вальекано - Барселона 1:2 видео голов и обзор матча Кубка Испании

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Каталонский клуб проигрывал до 70-й минуты.

Getty Images

В среду, 27 января 2021 года в рамках 1/8 финала Кубка Испании на стадионе “Кампо-де-Вальекас“ (Мадрид) состоялся матч Райо Вальекано с Барселоной завершился победой гостей со счетом 1:2.

Счет в этом поединке открыли хозяева - на 63-й минуте Фран Гарсия осуществил точный удар в ворота Барселоны. А окончательный счет матча установил Френки де Йонг, на 80-й минуте забивший 2-й гол в ворота команды, которой руководит Андони Ираола.

Райо Вальекано - Барселона 1:2
Голы: Фран Гарсия, 63 - Месси, 70, де Йонг, 80.

Райо Вальекано: Дмитриевски - Гарсия, Мартос (Иси, 84), Савельич, Магуран, Фернандес (Адвинкула, 84) - Касми (Антонин, 71), Комесанья, Кабайеро (А. Гарсия, 57), Мартин (Суарес, 71) - Трехо.

Барселона: Нето - Фирпо (Педри, 68), Ленгле, Араухо, Мингеса - Де Йонг, Бускетс, Пуч (Альба, 68) - Гризманн (Брэйтуэйт, 85), Месси, Тринкао (Дембеле, 68).

Предупреждения: Комесанья, 10, Трехо, 55, Суарес, 89 - Дембеле, 76, Брэйтуэйт, 90.

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Теги: ФК Райо Вальекано, ФК Барселона, Ла Лига, футбол
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