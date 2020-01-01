Месси вошел в историю мирового футбола
Аргентинец долгое время демонстрирует высокую результативность.
Нападающий Барселоны Лионель Месси отметился голом в матче Кубка Испании против Райо Вальекано, который каталонцы выиграли со счетом 2:1.
Этот гол стал для аргентинца 15-м за Барселону во всех турнирах в сезоне-2020/21.
Таким образом, Месси забивает не менее 15 мячей в составе Барселоны на протяжении 15 сезонов подряд, сообщает Opta Jose.
Ранее сообщалось, что ПСЖ близок к подписанию Месси.
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