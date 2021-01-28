Бетис снова заинтересовался Луниным

Украинец может покинуть мадридский Реал уже через несколько месяцев.

Реал Бетис рассматривает возможность подписать украинского футболиста, вратаря Реал Мадрида Андрея Лунина ближайшим летом.

Об этом сообщает Fichajes.

Источник отмечает, что ранее клую пытался взять украинского голкипера в аренду. Сейчас же речь может идти о полноценном трансфере.

Потенциальные конкуренты Лунина не оправдывают ожиданий руководства Бетиса. Клаудио Браво травмирован, Хоэль Роблес нестабилен, а Дани Мартин не показывает ожидаемый уровень игры.

Напомним, что мадридский Реал неожиданно уступил Алькояно в поединке 1/16 финала Кубка Испании. Лунин пропустил два гола и оказался в списке аутсайдеров команды.