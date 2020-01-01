Севилья - Валенсия 3:0 видео голов и обзор матча Кубка Испании

Севилья уничтожила Валенсию и вышла в 1/4 финала Кубка Испании.

Севилья – Валенсия Getty Images

В рамках 1/8 финала Кубка Испании Севилья на домашнем стадионе принимала Валенсию.

В первом тайме хозяева обеспечили себе комфортное преимущество, забив три гола. "Летучие мыши" не смогли вернуться в игру во втором тайме после шокирующей для них первой сорокапятиминутки.

Севилья – Валенсия 3:0

Голы: Де Йонг, 20, 33, Ракитич, 38

Севилья: Буну – Навас (Рекик 67), Кунде, Серхи Гомес, Акунья – Ракитич, Гудель (Алейш Видаль 68), Хордан (Идрисси 63) – Сусо (Оливер Торрес 63), Люк Де Йонг (Эн-Несири 85), Мунир

Валенсия: Риверо – Киндрети, Санмартин, Паулиста (Эскуэрдо 52), Латорре – Ли Кан Ин, Рачич (Молина 53) – Васс, Хасон, Собрино – Бланко

Предупреждения: Акунья, Видаль, Мунир.