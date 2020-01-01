Барселона сотворила камбэк в матче против Райо Вальекано

"Сине-гранатовые" с трудом переиграли соперника.

В рамках 1/8 финала Кубка Испании Барселона в гостях с минимальным преимуществом победила Райо Вальекано (2:1).

Счет в матче был открыт во втором тайме. Вингер хозяев Фран Гарсия нанес точный удар, с которым не сумел справиться Нето.

Однако каталонский клуб через несколько минут Месси сравнял счет после передачи Антуана Гризманна. Победу в матче Барселона одержала благодаря голу де Йонга.

Райо Вальекано – Барселона 1:2

Голы: Фран Гарсия, 63 — Месси, 70, де Йонг, 80.

Райо Вальекано: Дмитриевски — Гарсия, Мартос (Иси, 84), Савельич, Магуран, Фернандес (Адвинкула, 84) – Касми (Антонин, 71), Комесанья, Кабайеро (А. Гарсия, 57), Мартин (Суарес, 71) — Трехо.

Барселона: Нето – Фирпо (Педри, 68), Ленгле, Араухо, Мингеса — Де Йонг, Бускетс, Пуч (Альба, 68) – Гризманн (Брэйтуэйт, 85), Месси, Тринкао (Дембеле, 68).

Предупреждения: Комесанья, 10, Трехо, 55, Суарес, 89 – Дембеле, 76, Брэйтуэйт, 90.