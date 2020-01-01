Севилья обыграла Валенсию в 1/8 финала Кубка Испании

Люк де Йонг офрормил дубль в первом тайме.

Севилья обыграла Валенсию со счетом 3:0 в домашнем матче 1/8 финала Кубка Испании.

Люк де Йонг открыл счет на 20-й минуте с подачи Маркоса Акуньи. А менее, чем через 15 минут, нидерландский форвард оформил дубль — на этот раз ассистировал ему Сусо.

Перед перерывом Севилья забила третий гол — на 38-й минуте его в свою статистику записал Иван Ракитич. Этот гол стал последним в матче, который завершился победой хозяев.

Недавний новичок Севильи Алехандро Гомес в этом матче участия не принимал.

Севилья - Валенсия - 3:0

Голы: Де Йонг, 20, Де Йонг, 33, Ракитич, 38.

Севилья: Буну - Акунья (Видаль, 68), Кунде, Гомес, Навас (Рекик, 67) - Гудель, Ракитич, Жордан (Идрисси, 63) - Де Йонг (Эн-Несири, 85), Сусо (Торрес, 63), Мунир.

Валенсия: Риверо - Тони Лато, Габриэл Паулиста (Эскердо, 53), Гуилламон, Васс - Рачич (Молина, 53), Куандреди (Муса, 90) - Джейсон, Ли, Бланко - Собрино.

Предупреждения: Акунья, Видаль, Мунир.