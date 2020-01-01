Барселона заинтересована в аренде защитника Челси Алонсо

Испанский клуб продолжает искать варианты усиления состава.

Испанская Барселона интересуется защитником английского Челси Маркосом Алонсо, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Барселона готова рассмотреть аренду Алонсо на год с опцией последующего выкупа. Вероятнее всего, Челси согласится на такой вариант, поскольку Алонсо, чей контракт рассчитан до 2023 года, не проходил в состав лондонского клуба при главном тренере Фрэнке Лампарде.

В нынешнем сезоне в составе Челси Маркос Алонсо сыграл три матча.

Напоминаем, что новым главным тренером Челси стал немецкий специалист Томас Тухель.