Севилья подписала полузащитника Аталанты Гомеса

Аргентинец подписал контракт на три года.

Испанская Севилья завершила трансфер аргентинского полузащитника Аталанты Алехандро Гомеса, сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, Гомес подписал с Севильей контракт 30 июня 2024 года. О размере зарплаты футболиста не сообщается. Сумма сделки составила 5,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне в составе Аталанты Гомес сыграл 16 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось о том, что Севилья намерена подписать форварда Альмерии Умара Садика.