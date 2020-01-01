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Севилья подписала полузащитника Аталанты Гомеса

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Аргентинец подписал контракт на три года.
Алехандро Гомес
Алехандро Гомес
Getty Images

Испанская Севилья завершила трансфер аргентинского полузащитника Аталанты Алехандро Гомеса, сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, Гомес подписал с Севильей контракт 30 июня 2024 года. О размере зарплаты футболиста не сообщается. Сумма сделки составила 5,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне в составе Аталанты Гомес сыграл 16 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось о том, что Севилья намерена подписать форварда Альмерии Умара Садика.

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Теги: Севилья, Аталанта, Алехандро Гомес, трансфер
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