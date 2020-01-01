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Барселона представила специальный вариант формы

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Каталонский клуб сыграет в нем в матче против Реал Мадрида.
Карлес Пуйоль в новом комплекте формы
Карлес Пуйоль в новом комплекте формы
Getty Images

Сегодня Барселона представила специальный вариант формы, в которой сыграет матч 30-го тура чемпионата Испании против Реал Мадрида 11 апреля, сообщает официальный сайт клуба.

Представленная форма похожа на основной комплект, однако в нем гранатовые полоски в нижней части футболки переходят в желто-красные цвета флага Каталонии. В презентации принял участие легенда и бывший капитан Барселоны Карлес Пуйоль.

Специальный комплект формы можно купить в официальном интернет-магазине Барселоны.

Напоминаем, что аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси в ближайшее время может подписать контракт с французским ПСЖ.

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Теги: Барселона, форма, Карлес Пуйоль
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