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Барселона намерена приобрести защитника Валенсии Гайю

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Каталонский клуб хочет предложить сделку частичного обмена.
Хосе Луис Гайя
Хосе Луис Гайя
Getty Images

Барселона планирует приобрести левого защитника Валенсии Хосе Луиса Гайю, сообщает Todofichajes.

По информации источника, клуб из столицы Каталонии ищет игрока на замену своему левому защитнику Жорди Альбе. К Гайе Барселона присматривается уже долгое время и готова предложить Валенсии за него 15 миллионов евро и одного футболиста.

Трансфер Гайи, скорее всего, состоится летом, однако Барселона хочет подтверждения уже сейчас.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время форвард Барселоны Лионель Месси может подписать контракт с французским ПСЖ.

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Теги: Барселона, Валенсия, трансфер
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