Барселона задолжала более миллиарда евро

Каталонцы опубликовали годовой финансовый отчет.

Общая сумма долга Барселоны превысила миллиард евро.Об этом сообщает издание Goal.

Каталонский клуб опубликовал финансовый отчет за 2020 год. Долговые обязательства согласно документу составили 1,173 млрд евро. Из них 730 млн – по краткосрочным займам.

Отмечается, что самая большая часть расходов клуба - это фонд заработной платы, который составляет 74% бюджета клуба.

Менеджмент клуба вступил в переговоры со своими кредиторами об отсрочке выплат. Некоторые из них уже пошли навстречу Барселоне, но не все.

Сообщается, что в качестве большой части доходов в текущем году каталонцы запланировали средства, полученные от зрителей на стадионе. «Сине-гранатовые» намерены заработать 56 млн евро при условии заполняемости трибун на 25% в феврале и на половину в мае. Но на данный момент сложно прогнозировать, когда болельщики смогут вернуться на стадионы.