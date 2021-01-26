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У защитника Реала обнаружили COVID-19

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Реал объявил о выявлении нового случая заражения коронавирусом в команде.
У защитника Реала обнаружили COVID-19
Getty Images

Центральный защитник мадридского Реала Начо Фернандес сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Болезнь у 31-летнего испанского футболиста проходит бессимптомно. Начо отправили изоляцию и он будет следовать всем процедурам, изложенным в протоколе по борьбе с COVID-19.

Ранее спортсмен контактировал с человеком, зараженным коронавирусом, в связи с чем не поехал с командой на выездной кубковый матч против "Алькояно".

Как сообщалось ранее, главный тренер Реала Зинедин Зидан сдал положительный тест на коронавирус.

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Теги: Начо Фернандес, ФК Реал, Ла Лига, COVID-19
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