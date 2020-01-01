Атлетико обыграл Валенсию в матче чемпионата Испании

Валенсия открыла счет, однако пропустила три мяча.

Мадридский Атлетико обыграл Валенсию со счетом 3:1 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании.

Атлетико сразу после начала игры создал два момента, однако первыми забили гости, которые реализовали первый же созданный момент. Хосе Луис Гайя откатил мяч под удар Урошу Рачичу, который точно пробил в угол ворот Яна Облака.

Однако, лидировала Валенсия недолго — на 23-й минуте Жоао Феликш замкнул подачу Тома Лемара с углового на дальнюю штангу. После этого игра успокоилась и на перерыв команды ушли при счете 1:1.

Вскоре после начала второго тайма Атлетико вышел вперед. Жоао Феликш пасом нашел в штрафной Валенсии Луиса Суареса, который переправил мяч в угол ворот Жауме Доменеча.

После второго гола хозяева стали играть вторым номером, однако у Валенсии в атаке получалось немногое. А хозяева на 72-й минуте игроки мадридской команды разыграли контратаку — Маркос Льоренте вошел в штрафную гостей и отдал пас на Анхела Корреа, который переправил мяч в ворота.

После этой победы Атлетико укрепил лидерство в турнирной таблице и опережает Реал Мадрид на семь очков. Валенсия с 20-ю очками остается на 14-й позиции.

Атлетико - Валенсия - 3:1

Голы: Рачич, 11 - Жоао Феликш, 23, Суарес, 54, Корреа, 72

Атлетико: Облак - Хименес, Савич, Эрмосо - Коке - Феррейра Карраско, Льоренте (Кондогбиа, 75), Лемар (Торрейра, 85), Врсалько (Лоди, 46) - Суарес, Жоао Феликш (Корреа, 62).

Валенсия: Доменек - Гайя, Дьякаби (Гуилламон, 47), Габриэл Паулиста, Коррейя - Черышев (Гедеш, 58), Солер, Рачич (Куандреди, 80), Муса (Хасон, 79) - Вальехо (Гамейро, 79), Гомес.

Предупреждения: Врсалько, Савич