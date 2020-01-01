Севилья планирует подписать Садика из Альмерии

Нигерийский форвард может перебраться в Андалусию уже зимой.

Севилья намерена подписать нигерийского форварда Альмерии Умара Садика, сообщает Todofichajes.

По информации источника, спортивного директора Севильи Мончи привлекла прекрасная статистика Садика, который в нынешнем сезоне во втором дивизионе Испании уже забил 12 голов и сделал три результативные передачи.

Севилья готова заплатить за трансфер Садика 6 миллионов евро. Альмерия прошлым летом купила нигерийца у сербского Партизана за 5 миллионов.

Ранее сообщалось о том, что Севилья хочет арендовать полузащитника Аталанты Алехандро Гомеса.