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Барселона намерена подписать форварда Манчестер Сити Агуэро

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Серхио Агуэро летом станет свободным агентом.
Серхио Агуэро
Серхио Агуэро
Getty Images

Испанская Барселона намерена подписать форварда английского Манчестер Сити Серхио Агуэро, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Агуэро, у которого заканчивается контракт с Манчестер Сити, не намерен продлевать контракт с английским клубом и летом станет свободным агентом.

Барселона уже несколько раз общалась с агентом Агуэро, однако окончательное решение по подписанию аргентинца будет принято летом.

Ранее сообщалось о том, что Барселона летом приобретет защитника французского ПСЖ Эмерсона.

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Теги: Манчестер Сити, Барселона, Серхио Агуэро
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