Барселона намерена подписать форварда Манчестер Сити Агуэро
Серхио Агуэро летом станет свободным агентом.
Испанская Барселона намерена подписать форварда английского Манчестер Сити Серхио Агуэро, сообщает Todofichajes.
По информации источника, Агуэро, у которого заканчивается контракт с Манчестер Сити, не намерен продлевать контракт с английским клубом и летом станет свободным агентом.
Барселона уже несколько раз общалась с агентом Агуэро, однако окончательное решение по подписанию аргентинца будет принято летом.
Ранее сообщалось о том, что Барселона летом приобретет защитника французского ПСЖ Эмерсона.
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