Барселона намерена подписать форварда Манчестер Сити Агуэро

Серхио Агуэро летом станет свободным агентом.

Испанская Барселона намерена подписать форварда английского Манчестер Сити Серхио Агуэро, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Агуэро, у которого заканчивается контракт с Манчестер Сити, не намерен продлевать контракт с английским клубом и летом станет свободным агентом.

Барселона уже несколько раз общалась с агентом Агуэро, однако окончательное решение по подписанию аргентинца будет принято летом.

Ранее сообщалось о том, что Барселона летом приобретет защитника французского ПСЖ Эмерсона.