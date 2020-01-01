Барселона обыграла Эльче в матче чемпионата Испании

Рикард Пуч забил первый гол в составе первой команды Барселоны.

Барселона обыграла Эльче со счетом 2:0 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Испании.

Гости пошли в атаку сразу и у них получилось создать несколько опасных моментов у ворот Эльче. Однако забила Барселона только в конце первого тайма. Диего Гонсалес, пытаясь перехватить прострел Мартина Брэйтуэйта на Антуана Гризманна, средал мяч в свои ворота.

После перерыва вратраь Барселоны Марк-Андре тер Стеген обезвредил выход один на один Эмилиано Ригони, а его коллега из Эльче Эдгар Бадия в течение десяти минут парировал опасные удары Усмана Дембеле и Педри.

А в конце основного времени Френки де Йонг навесил в угол вратарской площадки Эльче, где только что вышедший на замену Рикард Пуч забил свой первый гол за основу Барселоны.

После этой победы Барселона остается на третьем месте в чемпионате Испании с отставанием от лидирующего Атлетико на семь очков. Эльче опустился на предпоследнее, 19-е место.

Эльче - Барселона - 0:2

Голы: Гонсалес, 39 (в свои ворота), Пуч, 89

Эльче: Бадия - Мохика, Верду, Гонсалес, Барраган - Марконе - Ригони (Санчес, 75), Гути (Моренте, 74), Родригес (Нино, 82), Фернандес - Бойе.

Барселона: Тер Стеген - Альба, Араухо, Умтити, Мингуэса - Бускетс, Де Йонг, Педри (Пуч, 87) - Гризманн, Дембеле (Тринкао, 74), Брэйтуэйт.