Алавес - Реал: видео голов и обзор матча Примеры

Подопечные Зидана добыли важную победу в чемпионате Испании, обыграв Алавес.

Getty Images

В поединке 20-го тура Ла Лиги Реал одержал разгромную победу над Алавесом со счетом 4:1.

Первые три гола были забиты уже в первом тайме, что подразумевало серьезную заявку на победу. Дублем в составе мадридского клуба отметился Карим Бензема. Авторами двух других голов стали стали Эден Азар и Каземиро.

Реал с 40 очками остается на 2-м месте в Ла Лиге, отставая от Атлетико на 4 балла, при этом у команды Диего Симеоне две игры в запасе.

Алавес – Реал 1:4

Голы: Хоселу, 60 — Каземиро, 15, Бензема, 41, 70, Азар, 45+1.

Алавес: Пачеко — Дуарте, Лежен, Лагуардия, Наварро (Сайнс, 46) — Риоха (Перес, 46), Пина (Понс, 73), Батталья (Гарсия, 46), Агиррегабириа — Эдгар, Хоселу (Дейвенсон, 79).

Реал: Куртуа — Менди, Милитао, Варан, Васкес — Модрич (Иско, 77), Каземиро, Кроос — Азар (Винисиус, 63), Бензема, Асенсио (Одриосола, 77).

Предупреждения: Наварро, 10, Гарсия, 49, Лагуардия, 80, Сайнс, 85 Мендес, 90+1 — Милитао, 58, Менди, 86 Бензема, 88.