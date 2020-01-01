Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Алавес - Реал: видео голов и обзор матча Примеры

Комментариев: 0
Подопечные Зидана добыли важную победу в чемпионате Испании, обыграв Алавес.

Getty Images

В поединке 20-го тура Ла Лиги Реал одержал разгромную победу над Алавесом со счетом 4:1.

Первые три гола были забиты уже в первом тайме, что подразумевало серьезную заявку на победу. Дублем в составе мадридского клуба отметился Карим Бензема. Авторами двух других голов стали стали Эден Азар и Каземиро.

Реал с 40 очками остается на 2-м месте в Ла Лиге, отставая от Атлетико на 4 балла, при этом у команды Диего Симеоне две игры в запасе. 

Алавес – Реал 1:4

Голы: Хоселу, 60 — Каземиро, 15, Бензема, 41, 70, Азар, 45+1.

Алавес: Пачеко — Дуарте, Лежен, Лагуардия, Наварро (Сайнс, 46) — Риоха (Перес, 46), Пина (Понс, 73), Батталья (Гарсия, 46), Агиррегабириа — Эдгар, Хоселу (Дейвенсон, 79).

Реал: Куртуа — Менди, Милитао, Варан, Васкес — Модрич (Иско, 77), Каземиро, Кроос — Азар (Винисиус, 63), Бензема, Асенсио (Одриосола, 77).

Предупреждения: Наварро, 10, Гарсия, 49, Лагуардия, 80, Сайнс, 85 Мендес, 90+1 — Милитао, 58, Менди, 86 Бензема, 88.

Поделись:
Теги: Ла Лига, Реал, Алавес, Футбол, Примера
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь