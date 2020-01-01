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Реал крупно обыграл Алавес в матче чемпионата Испании

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Карим Бензема забил по голу в каждом тайме.
Томас Пина против Карима Бензема
Томас Пина против Карима Бензема
Getty Images

Реал Мадрид со счетом 4:1 обыграл Алавес в гостевом матче 20-го тура чемпионата Испании.

Алавес мог открывать счет уже на 13-й минуте, однако Мартин Агиррегабириа не попал по мячу, который прошел правее створа ворот. А через две минуты открыл счет Реал -  Каземиро  головой замкнул навес Тони Крооса с углового.

Вскоре защитники перехватили пас на Бензема, перед которым были только пустые ворота, а на 41-й минуте французский футболист, приняв пас от Эдена Азара, дальним ударом забил свой первый гол в игре. А в компенсированное к первому тайму время забил сам Азар. Кроос с фланга забросил мяч на ход бельгийцу, который реализовал выход один на один с вратарем Алавеса Фернандо Пачеко.

Сразу после перерыва вратарь Реала Тибо Куртуа парировал удар Хоселу в угол ворот. А по истечении часа игры Хоселу головой точно замкнул стандарт в исполнении Лукаса Переса. Алавес продолжил искать возможности у ворот Реала, но пропустил сам. Бензема получил мяч от Луки Модрича и в пару касаний переправил его в ворота.

Однако, последнее слово в матче могли сказать хозяева, но на 84-й минуте никто из футболистов Алавеса не дотянулся до мяча после подачи Переса вдоль линии вратарской площадки Реала.

Мадридский клуб после этой победы сохраняет второе место и отстает от Атлетико на четыре очка. Алавес опустился на 17-ю позицию и опережает идущий на 18-м месте в зоне вылета Эльче на одно очко.

Алавес - Реал Мадрид - 1:4

Голы: Каземиро, 15, Бензема, 41, Азар, 45+1, Бензема, 70 - Хоселу, 59.

Алавес: Пачеко - Дуарте, Лагуардиа, Лежен, Наварро (Сайнс, 46) - Риоха (Перес, 46), Батталья (Гарсия, 46), Пина (Понс, 72), Агиррегабириа - Мендес, Хоселу (Дейверсон, 78).

Реал Мадрид: Куртуа - Менди, Милитао, Варан, Васкес - Каземиро, Кроос, Модрич (Одриосола, 77) - Асенсио (Иско, 77), Бензема, Азар (Винисиус, 63).

Предупреждения: Наварро, Гарсия, Лагуардиа, Сайнс, Мендес - Милитао, Менди, Бензема.

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Теги: Реал Мадрид, Алавес, чемпионат Испании
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