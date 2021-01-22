Сетьен потребовал у Барселоны 4 миллиона евро за расторжение контракта

Специалист хочет получить компенсацию за увольнение из клуба.

Каталонская Барселона не может прийти к соглашению с бывшим тренером команды Кике Сетьетом, который хочет получить компенсацию за увольнение.

По информации Cadena Ser, 62-летний специалист хочет получить 4 миллиона евро, однако клуб не хочет выплачивать специалисту компенсацию, так как он не оправдал ожиданий и не выполнил обещания, связанные с игрой команды.

Кроме того, в последние годы "сине-гранатовые" слишком много тратят денег на подобные выплаты. Так, отставка Эрнесто Вальверде, которого как раз сменил Сетьен, обошлась клубу в 11 миллионов евро.

Также Барселоне пришлось заплатить Федерации футбола Нидерландов 5 миллионов евро за приглашение нынешнего тренера команды Рональда Кумана, который возглавлял национальную сборную.

Ранее Кике Сетьен признался, что готов вернуться в Барселону.