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Сетьен потребовал у Барселоны 4 миллиона евро за расторжение контракта

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Специалист хочет получить компенсацию за увольнение из клуба.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Каталонская Барселона не может прийти к соглашению с бывшим тренером команды Кике Сетьетом, который хочет получить компенсацию за увольнение.

По информации Cadena Ser, 62-летний специалист хочет получить 4 миллиона евро, однако клуб не хочет выплачивать специалисту компенсацию, так как он не оправдал ожиданий и не выполнил обещания, связанные с игрой команды.

Кроме того, в последние годы "сине-гранатовые" слишком много тратят денег на подобные выплаты. Так, отставка Эрнесто Вальверде, которого как раз сменил Сетьен, обошлась клубу в 11 миллионов евро.

Также Барселоне пришлось заплатить Федерации футбола Нидерландов 5 миллионов евро за приглашение нынешнего тренера команды Рональда Кумана, который возглавлял национальную сборную.

Ранее Кике Сетьен признался, что готов вернуться в Барселону.

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Теги: Барселона, Кике Сетьен, компенсация, футбол
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