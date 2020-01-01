Севилья ведет переговоры по аренде полузащитника Аталанты Гомеса
Аргентинец может переехать в Испанию в зимнее трансферное окно.
Испанская Севилья намерена арендовать у Аталанты полузащитника Алехандро Гомеса, сообщает Todofichajes.
По информации источника, Севилья рассматривает вариант аренды Гомеса до конца нынешнего сезона с правом его выкупа за 9 миллионов евро.
Сама Аталанта также рассчитывает на то, чтобы расстаться с аргентинцем для разгрузки зарплатной ведомости. Зарплата Гомеса — одна из наибольших среди футболистов Аталанты.
Ранее сообщалось о том, что в трансфере Гомеса заинтересована римская Рома.
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