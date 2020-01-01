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Севилья ведет переговоры по аренде полузащитника Аталанты Гомеса

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Аргентинец может переехать в Испанию в зимнее трансферное окно.
Алехандро Гомес
Алехандро Гомес
Getty Images

Испанская Севилья намерена арендовать у Аталанты полузащитника Алехандро Гомеса, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Севилья рассматривает вариант аренды Гомеса до конца нынешнего сезона с правом его выкупа за 9 миллионов евро.

Сама Аталанта также рассчитывает на то, чтобы расстаться с аргентинцем для разгрузки зарплатной ведомости. Зарплата Гомеса — одна из наибольших среди футболистов Аталанты.

Ранее сообщалось о том, что в трансфере Гомеса заинтересована римская Рома.

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Теги: Севилья, Аталанта, Алехандро Гомес, аренда
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