Севилья ведет переговоры по аренде полузащитника Аталанты Гомеса

Аргентинец может переехать в Испанию в зимнее трансферное окно.

Испанская Севилья намерена арендовать у Аталанты полузащитника Алехандро Гомеса, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Севилья рассматривает вариант аренды Гомеса до конца нынешнего сезона с правом его выкупа за 9 миллионов евро.

Сама Аталанта также рассчитывает на то, чтобы расстаться с аргентинцем для разгрузки зарплатной ведомости. Зарплата Гомеса — одна из наибольших среди футболистов Аталанты.

Ранее сообщалось о том, что в трансфере Гомеса заинтересована римская Рома.