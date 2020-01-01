Севилья приостановила трансфер Васкеса в Парму

Испанский клуб затребовал компенсацию за игрока с истекающим контрактом.

Испанская Севилья приостановила трансфер полузащитника Франко Васкеса в итальянскую Парму, сообщает Todofichajes.

По информации источника, спортивный директор Севильи Мончи затребовал у Пармы за аргентинца, у которого летом истекает контракт, компенсацию в размере 600 тысяч евро.

Итальянский клуб счел эту сумму слишком большой, однако надеется к середине следующей недели завершить сделку. С Васкесом Парма уже согласовала контракт до 2023 года.

Франко Васкес перешел в Севилью в июле 2016 года из итальянского Палермо. В нынешнем сезоне аргентинец в составе испанского клуба сыграл в общей сложности 14 матчей.

Ранее сообщалось о том, что Севилья хочет сохранить у себя форварда Карлоса Фернандеса.