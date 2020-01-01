Севилья приостановила трансфер Васкеса в Парму
Испанский клуб затребовал компенсацию за игрока с истекающим контрактом.
Испанская Севилья приостановила трансфер полузащитника Франко Васкеса в итальянскую Парму, сообщает Todofichajes.
По информации источника, спортивный директор Севильи Мончи затребовал у Пармы за аргентинца, у которого летом истекает контракт, компенсацию в размере 600 тысяч евро.
Итальянский клуб счел эту сумму слишком большой, однако надеется к середине следующей недели завершить сделку. С Васкесом Парма уже согласовала контракт до 2023 года.
Франко Васкес перешел в Севилью в июле 2016 года из итальянского Палермо. В нынешнем сезоне аргентинец в составе испанского клуба сыграл в общей сложности 14 матчей.
Ранее сообщалось о том, что Севилья хочет сохранить у себя форварда Карлоса Фернандеса.
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