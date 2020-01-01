Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Севилья приостановила трансфер Васкеса в Парму

Комментариев: 0
Испанский клуб затребовал компенсацию за игрока с истекающим контрактом.
Франко Васкес против Хакима Зиеша
Франко Васкес против Хакима Зиеша
Getty Images

Испанская Севилья приостановила трансфер полузащитника Франко Васкеса в итальянскую Парму, сообщает Todofichajes.

По информации источника, спортивный директор Севильи Мончи затребовал у Пармы за аргентинца, у которого летом истекает контракт, компенсацию в размере 600 тысяч евро.

Итальянский клуб счел эту сумму слишком большой, однако надеется к середине следующей недели завершить сделку. С Васкесом Парма уже согласовала контракт до 2023 года.

Франко Васкес перешел в Севилью в июле 2016 года из итальянского Палермо. В нынешнем сезоне аргентинец в составе испанского клуба сыграл в общей сложности 14 матчей.

Ранее сообщалось о том, что Севилья хочет сохранить у себя форварда Карлоса Фернандеса.

Поделись:
Теги: Севилья, Парма, Франко Васкес, контракт, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь