Тодибо из Барселоны может перебраться в Италию

Испанский клуб ведет переговоры с Беневенто.

Защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в итальянском Беневенто, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Барселона ведет переговоры с итальянским клубом, однако сам Тодибо хотел бы вернуться в Бундеслигу, где он провел вторую половину прошлого сезона, играя в аренде в Шальке. Вторым вариантом продолжения карьеры француз видит Английскую Премьер-Лигу.

Первую половину нынешнего сезона Тодибо провел в аренде в лиссабонской Бенфике, которая недавно прервала арендное соглашение. Всего в составе португальской команды французский защитник сыграл два матча.

Ранее сообщалось о том, что арендовать Тодибо хочет итальянская Парма.