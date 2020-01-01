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Тодибо из Барселоны может перебраться в Италию

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Испанский клуб ведет переговоры с Беневенто.
Жан-Клер Тодибо
Жан-Клер Тодибо
Getty Images

Защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в итальянском Беневенто, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Барселона ведет переговоры с итальянским клубом, однако сам Тодибо хотел бы вернуться в Бундеслигу, где он провел вторую половину прошлого сезона, играя в аренде в Шальке. Вторым вариантом продолжения карьеры француз видит Английскую Премьер-Лигу.

Первую половину нынешнего сезона Тодибо провел в аренде в лиссабонской Бенфике, которая недавно прервала арендное соглашение. Всего в составе португальской команды французский защитник сыграл два матча.

Ранее сообщалось о том, что арендовать Тодибо хочет итальянская Парма.

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Теги: Барселона, Беневенто, Жан-Клер Тодибо, аренда
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