Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Кадис арендовал форварда Атлетико Сапоньича

Комментариев: 0
Серб уже прибыл в свой новый клуб.
Иван Сапоньич
Иван Сапоньич
twitter.com/atletienglish

Кадис арендовал у мадридского Атлетико сербского форварда Ивана Сапоньича, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Сапоньич уже прибыл в свой новый клуб и прошел медосмотр.

Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и не включает в себя опцию выкупа, поскольку Атлетико рассчитывает Сапоньича в будущем. В составе Кадиса серб может дебютировать уже в ближайшем матче против Севильи.

Иван Сапоньич перешел в Атлетико из португальской Бенфики в июле 2019 года. В нынешнем сезоне сербский форвард в футболке мадридского клуба в общей сложности сыграл два матча.

Напоминаем, что Атлетико собирается продлить контракт с главным тренером команды Диего Симеоне.

Поделись:
Теги: Атлетико Мадрид, Кадис, аренда
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь