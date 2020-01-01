Кадис арендовал форварда Атлетико Сапоньича
Серб уже прибыл в свой новый клуб.
Кадис арендовал у мадридского Атлетико сербского форварда Ивана Сапоньича, сообщает Todofichajes.
По информации источника, Сапоньич уже прибыл в свой новый клуб и прошел медосмотр.
Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и не включает в себя опцию выкупа, поскольку Атлетико рассчитывает Сапоньича в будущем. В составе Кадиса серб может дебютировать уже в ближайшем матче против Севильи.
Иван Сапоньич перешел в Атлетико из португальской Бенфики в июле 2019 года. В нынешнем сезоне сербский форвард в футболке мадридского клуба в общей сложности сыграл два матча.
Напоминаем, что Атлетико собирается продлить контракт с главным тренером команды Диего Симеоне.
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