Рауль может стать новым тренером Реал Мадрида

Легенда клуба — еще один кандидат на смену Зинедину Зидану.

Экс-форвард Реал Мадрида Рауль Гонсалес может стать новым главным тренером мадридской команды, сообщает AS.

По информации источника, Реал рассматривает Рауля, как один из вариантов замены нынешнему главному тренеру команды Зинедину Зидану.

Рауль — легенда Реала, в систему которого пришел в 1992 года и прошел пусть от юниорских команд до основы и сыграл более 500 матчей, в которых забил почти 250 голов. Как тренер, Рауль также начинал в юниорских командах Реала, а с 2019 года возглавляет Кастилью — дубль мадридской команды.

Под руководством Рауля Кастилья заняла 7-е место в Сегунде В сезона 2019/20, а сейчас занимает четвертое место в Подгруппе 5-й группы и претендует на повышение в классе.

Ранее сообщалось о том, что заменить Зидана в Реале могут итальянец Массимилиано Аллегри и аргентинец Марсело Гальярдо.