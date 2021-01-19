Месси дисквалифицирован на два матча за удаление в финале Суперкубка Испании

Аргентинец пропустит следующий тур чемпионата и матч кубка Испании.

Форвард Барселоны Лионель Месси получил дисквалификацию на два матча, сообщает Marca.

Такое решение принял Комитет по соревнованиям испанской федерации футбола после рассмотрения удаления Месси в финале Суперкубка Испании против Атлетика из Бильбао. В конце овертайма аргентинец получил красную карточку за отмашку от Асьера Вильялибре.

Таким образом, Месси не сыграет в матче Кубка Испании против Корнельи и в матче Ла Лиги против Эльче.

Барселона решила подать апелляцию на это наказание.

Ранее тренер Динамо Мирча Луческу сообщил, что, по его мнению, Месси пора уходить.