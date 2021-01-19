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Месси дисквалифицирован на два матча за удаление в финале Суперкубка Испании

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Аргентинец пропустит следующий тур чемпионата и матч кубка Испании.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Форвард Барселоны Лионель Месси получил дисквалификацию на два матча, сообщает Marca.

Такое решение принял Комитет по соревнованиям испанской федерации футбола после рассмотрения удаления Месси в финале Суперкубка Испании против Атлетика из Бильбао. В конце овертайма аргентинец получил красную карточку за отмашку от Асьера Вильялибре.

Таким образом, Месси не сыграет в матче Кубка Испании против Корнельи и в матче Ла Лиги против Эльче.

Барселона решила подать апелляцию на это наказание.

Ранее тренер Динамо Мирча Луческу сообщил, что, по его мнению, Месси пора уходить.

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Теги: Барселона, Лионель Месси, дисквалификация
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