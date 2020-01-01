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Лунин может перейти в Хетафе

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Украинец может отправиться в очередную аренду.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин может перебраться в Хетафе, об этом сообщает El Gol Digital.

По информации источника, украинский вратарь заинтересовал несколько испанских клубов, которые хотят арендовать его.

Отмечается, что одним из претендентов является Хетафе. Тренерский штаб команды очень хочет видеть Лунина в своем составе. Кроме того, главный тренер Хетафе Хосе Бордалас готов обеспечить Андрею постоянную игровую практику.

В текущем сезоне Лунин является вторым вратарем в Реале, однако он так и не дебютировал за "сливочных".

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Теги: Андрей Лунин, футбол, Реал Мадрид, Хетафе
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