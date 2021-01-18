Атлетико хочет продлить контракт с Диего Симеоне

Наставник готов пойти даже на снижение зарплаты.

Руководство мадридского Атлетико сообщило главному тренеру команды Диего Симеоне о желании продлить контракт.

Действующий договор рассчитан до июня 2022 года и в клубе хотят продолжить сотрудничество до 2024 года, сообщает AS.

Источник пишет Диего Симеоне хорошо в Мадриде, поэтому он наверняка согласится остаться и даже пойдет на понижение зарплаты в условиях кризиса из-за коронавируса.

На данный момент Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире. Источники в клубе сообщают, что он зарабатывает 32 млн евро без учета бонусов.

Ожидается, что в ближайшие недели представители клуба проведут переговоры с сестрой тренера Натальей Симеоне, которая также является его агентом.

Диего Симеоне работает с Атлетико с 2011 года. Если он отработает контракт до 2024 года, то установит рекорд по продолжительности работы в клубе.