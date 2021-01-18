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Реал согласовал контракт со звездой Баварии

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Защитник Давид Алаба продолжит карьеру в Испании.
Давид Алаба
Давид Алаба
Getty Images

Защитник мюнхенской Баварии Давид Алаба согласовал контракт с мадридским Реалом. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, речь идет о четырехлетнем соглашении с 28-летним футболистом и вступит в свою силу он летом, когда австриец покинет Баварию на правах свободного агента.

К слову, зарабатывать Алаба в Мадриде будет около 11 миллионов евро в год. По мнению некоторых СМИ, это в дав раза больше, чем он получает сейчас в Мюнхене.

Более того, известно, что Алаба уже прошел медосмотр под надзором работника медицинского штаба "галактикос".

В текущем сезоне на его счету 21 матч в составе Баварии во всех соревнованиях, в которых он отметился одним голом.

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Теги: Давид Алаба, Реал, футбол, Бавария
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