Реал согласовал контракт со звездой Баварии

Защитник Давид Алаба продолжит карьеру в Испании.

Защитник мюнхенской Баварии Давид Алаба согласовал контракт с мадридским Реалом. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, речь идет о четырехлетнем соглашении с 28-летним футболистом и вступит в свою силу он летом, когда австриец покинет Баварию на правах свободного агента.

К слову, зарабатывать Алаба в Мадриде будет около 11 миллионов евро в год. По мнению некоторых СМИ, это в дав раза больше, чем он получает сейчас в Мюнхене.

Более того, известно, что Алаба уже прошел медосмотр под надзором работника медицинского штаба "галактикос".

В текущем сезоне на его счету 21 матч в составе Баварии во всех соревнованиях, в которых он отметился одним голом.