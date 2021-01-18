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Гризманн: Барселона облажалась

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Француз назвал причину поражения каталонского клуба в финале Суперкубка Испании.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн прокомментировал поражение Атлетику в рамках финала Суперкубка Испании (2:3).

“Барселона облажалась. Мы очень разозлены и расстроены. Когда проигрываешь в финале, испытываешь все плохие чувства, которые только могут быть.

Мы знаем, что команды Марселино играют очень хорошо. Атлетик всегда борется до последней минуты, они делают это удивительным образом.

Что касается нас, то мы плохо оборонялись. Никто не подсказывал друг другу. Это очень важный момент, который определил исход встречи. В ситуациях, когда теряется мяч, когда нужно ускоряться, кто-то должен кричать. Иногда игроки кричат, иногда - нет“, - приводит слова Гризманна Marca.

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Теги: Антуан Гризманн, Барселона, футбол
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