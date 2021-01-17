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Месси грозит длительная дисквалификация за выходку в матче с Атлетиком

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Форвард Барселоны может получить 12 матчей дисквалификации.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Форвард Барселоны Лионель Месси может пропустить несколько важных матчей. Об этом сообщает As

Аргентинец был удален за удар по затылку Асьера Вильялибре во вчерашнем поединке Суперкубка Испании с Атлетиком (2:3). Это удаление стало для Месси первым в клубной карьере.

В рапорте арбитра действия Месси квалифицированы как «чрезмерная сила». При этом, судьбу аргентинца решит КДК - если нарушение Лионеля будет признано как «агрессивное», то форварду грозит бан от четырех до 12 матчей во всех турнирах Испании.

В текущем сезоне на счету 33-летнего игрока 22 матча, в которых форвард забил 14 голов и отдал два ассиста.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, футбол
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